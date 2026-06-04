Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Poznati sportski novinar i košarkaški komentator Edin Avdić preminuo je u 47. godini, a komemoracija povodom njegove smrti biće održana u subotu 6. juna u hotelu "Kraun Plaza" u Beogradu u sali "Exhibition" sa početkom u 13.00 časova.

Sahrana će biti obavljena u ponedeljak u Sarajevu, a mesto i vreme biće naknadno saopšteni.

1/11 Vidi galeriju Foto galerija Edina Avdića Foto: Youtube Printscreen

Avdić je rođen 19. juna 1979. godine u Sarajevu, gde je počeo košarkašku karijeru u mlađim selekcijama Bosne, da bi zatim diplomirao novinarstvo na tamošnjem Fakultetu političkih nauka.

Novinarsku karijeru počeo je na Federalnoj televiziji, a zatim prelazi na sarajevski OBN, na kojem je komentarisao utakmice NBA lige.

Karijeru je nastavio u Beogradu, gde je od 2009. godine radio na Areni sport, a ostaće upamćen po komentarisanju finala ABA lige iz 2010. godine između Partizana i Cibone, koje je završeno trojkom Dušana Kecmana preko celog terena.