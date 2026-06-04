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Ekipa Marka Baraća odigrala je spektakularno drugo poluvreme, koje je dobila sa čak 58:31, čime je potpuno slomila otpor domaćina i stigla do ubedljive pobede.

1/5 Vidi galeriju Mega MIS, Marko Barać Foto: @starsport

Utakmica je počela u dobrom ritmu Bahčešehira, koji je stekao prednost od osam poena, ali je Bešiktaš uspeo da se vrati do kraja prve četvrtine i uvede meč u egal.

U drugoj deonici gosti su imali i +9 (43:34), ali je završnica prvog poluvremena pripala ekipi Dušana Alimpijevića, koja je serijom 14:0 otišla na odmor sa vođstvom.

Međutim, nastavak meča doneo je potpuni preokret. Bahčešehir je u trećoj i četvrtoj četvrtini potpuno preuzeo kontrolu, podigao intenzitet i potpuno neutralisao igru Bešiktaša, koji nije uspeo da odgovori na ritam rivala.

Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Malakaj Flin sa 20 postignutih poena, dok je u redovima Bešiktaša Brajant Lamar ubacio 14 poena.

U naredna dva meča domaćin će biti Bahčešehir.

U drugom polufinalnom susretu sastaju se Fenerbahče i Efes. Fenerbahče trenutno vodi sa 2:0 u seriji na tri dobijena meča.