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Barselona je ubedljivo slavila u prvom meču kao gost i očekivalo se da rutinski završi posao.

1/8 Vidi galeriju Barselona KK Crvena zvezda Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Ali ništa od toga.Gosti su od prvog minuta pokazali da u Kataloniju nisu doputovali sa belom zastavom. Posle uvodnih deset minuta Mursija je imala četiri poena viška (22:18), a na odmor je otišla sa vođstvom 43:40.

Barselona je odgovorila po povratku iz svlačionice. Kevin Panter i Džoel Para predvodili su nalet domaćih, koji su uspeli da preokrenu rezultat i preuzmu inicijativu.

Poslednja četvrtina donela je veliku borbu na obe strane. Dario Brizuela, Tornike Šengelija i Jan Veseli pokušavali su da vrate Barselonu u vođstvo, ali je Mursija ostala pribrana. Ključne poene postigao je Kilan Martin, koji je pogodio dve izuzetno važne trojke u momentima kada je domaćin pretio da preokrene tok susreta.

Barselona će tako putnika u polufinale morati da traži kroz majstoricu, koja će odlučiti ko nastavlja borbu za titulu.