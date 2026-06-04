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Prema informacijama koje je objavio "Telegraf", u Humskoj su odlučili da zatraže sudijsku ekspertizu prvog finalnog susreta, jer smatraju da su tokom utakmice bili oštećeni u više situacija.

U Partizanu su posebno nezadovoljni deljenjem pravde sudijske trojke u sastavu Damir Javor, Milan Nedović i Franko Gracin, uz uverenje da je nekoliko ključnih odluka direktno uticalo na tok meča.

Crno-beli su tokom susreta u više navrata bili blizu preokreta, ali je Dubai uspevao da zadrži kontrolu i u ključnim momentima ponovo poveća prednost, čime je na kraju stigao do pobede i vođstva u finalnoj seriji.

Iako je bilo situacija koje su izazvale dileme i rasprave na terenu, konačnu ocenu sudijskih odluka daće najavljena ekspertiza, koja bi trebalo da razjasni da li je Partizan zaista bio oštećen u uvodnom meču borbe za titulu.

1/18 Vidi galeriju Foto galerija iz Dubaija Foto: KK Dubai

Podsetimo, košarkaši Partizana porazom su počeli odbranu titule u finalu plej-ofa ABA lige, pošto su na gostujućem terenu izgubili od Dubaija 93:99 (24:29, 20:24, 22:16, 27:30), u prvoj utakmici serije.