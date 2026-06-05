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Nakon uvodnog meča finalne serije grčkog šampionata u kom su snage odmerili Olimpijakos i Panatinaikos, javnosti se obratio Dimitris Janakopulos.

Prvi čovek atinskih "zelenih", poznat po svom temperamentu, nadovezao se na izjave šefa stručnog štaba Ergina Atamana, koji je prethodno izrazio veliko nezadovoljstvo zbog sudijskih odluka i odnosa u slobodnim bacanjima. Janakopulos je zbog dešavanja na parketu rešio da pošalje oštru poruku i najavi drastičnu promenu u svom ponašanju.

1/13 Vidi galeriju Dimitris Janakopulos Foto: Starsport

"Već tri godine šaljem upozorenja i pozivam na oprez... Pokazujući pritom poštovanje, strpljenje i lepe manire. Ukoliko i dalje odbijate da čujete, krivica ovog puta neće biti moja. Sa svoje strane sam učinio apsolutno sve, ali bez ikakvog efekta… Od sada ću, potpuno čiste savesti, komunicirati isključivo onim jezikom koji očigledno jedino i razumete... Velika šteta", poručio je Janakopulos putem svog zvaničnog Instagram profila.

Naredni okršaj večitih rivala zakazan je za petak u 20 časova, a ovog puta prednost domaćeg terena imaće ekipa Panatinaikosa.

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