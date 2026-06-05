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Brojne sporne sudijske odluke na štetu Partizana obeležile su prvi meč finala Aba lige. Dubai je slavio sa 99:93, a već u subotu čeka nas druga utakmica u seriji.

Na društvenim mrežama pojavio se video koji prikazuje niz diskutabilnih sudijskih odluka iz prve utakmice polufinalne serije između Dubaija i Partizana.

Tokom čitavog susreta viđeno je više situacija u kojima su crno-beli, izgleda, ostali uskraćeni za očigledne prekršaje, dosuđene aut-lopte, korake protivnika i druge odluke koje su direktno uticale na tok utakmice.

1/18 Vidi galeriju Foto galerija iz Dubaija Foto: KK Dubai

Na snimku se mogu videti sporne situacije iz različitih delova meča - od kontakata pod košem koji nisu sankcionisani, preko sumnjivih odluka prilikom borbe za loptu, pa sve do spornih procena u završnici pojedinih napada.

Uostalom, pogledajte "sporni" video sa isečcima sa meča koji se pojavio na društvenim mrežama:

Posebno je upečatljivo što se veliki broj spornih situacija dogodio u momentima kada su crno-beli pokušavali da uhvate rezultatski priključak ili preuzmu kontrolu nad utakmicom. Upravo zbog toga, ovaj video predstavlja pregled samo dela grešaka koje su, prema oceni mnogih, bile na štetu Partizana tokom prvog duela protiv Dubaija.