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Đoan Penjaroja produžio je ugovor sa Partizanom do 2028. godine, potvrdio je Mozzart Sport.

Kada je preuzeo Partizan posle odlaska Željka Obradovića, Penjaroja se suočio sa ozbiljnim izazovima. Navijači su prema njemu od starta bili skeptični, a španski stručnjak nije davao velika obećanja, već je kao glavni adut isticao naporan rad.

Pola godine kasnije, rukovodstvo crno-belih pokazalo je veliko poverenje u njegov rad. Kako je potvrđeno za Mozzart Sport, Penjaroja je produžio ugovor sa Partizanom do 2028. godine.

Trener Partizana - Đoan Penjaroja Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT, Luka Milosavljevic/Starsport

Podsetimo, po dolasku u Beograd potpisao je saradnju do završetka sezone 2026/27, ali je uprava još tada želela da ga zadrži i duže. Ipak, Španac je u tom trenutku odlučio da sačeka sa razgovorima o novom ugovoru, uz poruku da će za to biti vremena kada se stabilizuje situacija u klubu.

Tokom prethodnih šest meseci Penjaroja se suočio sa brojnim izazovima na klupi Partizana. Ekipa je prolazila kroz težak period, a rezultatske krize i serije bolnih poraza dodatno su povećavale pritisak na stručni štab i igrače. Uspeo je Penjaroja da stabilizuje ekipu, a očekuje se da naredne sezone napravi iskorak, posebno u Evroligi.

Kurir Sport / Mozzart Sport

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