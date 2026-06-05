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"Težak poraz za nas, ali moramo da okrenemo stranicu i da se spremimo za drugu utakmicu. Serija nije gotova, ovo je bio tek prvi meč i pred nama je još mnogo košarke. Moramo da pogledamo snimak, ispravimo sitnice i pripremimo se za naredni duel. Očekujem da reagujemo, da ne ponovimo iste greške i da dođemo do pobede", rekao je Džons, navodi se na sajtu Partizana.

Košarkaši Dubaija igraju u subotu od 18 časova na gostujućem terenu protiv Dubaija, drugu utakmicu finala plej-ofa ABA lige.

Aktuelni šampion Partizan izgubio je u četvrtak uveče u Dubaiju 93:99.

Trener Partizana Đoan Penjaroja rekao je da ekipa mora da popravi energiju i mentalitet uoči druge utakmice.

"U plej-ofu je svaka utakmica drugačija. Za nas je sada najvažnije da se dobro odmorimo i da se pripremimo za naredni meč. Jasno je da moramo da popravimo energiju. Loše smo otvorili prvu utakmicu, posebno jer su oni dolazili do lakih poena iz uobičajenih situacija. Imali su šest ili sedam situacija dva na jedan. U finalu nije normalno da se takve stvari ponove šest ili sedam puta", naveo je on.

Serija se igra na tri pobede, a treća utakmica na programu je u sredu u Beogradskoj areni.

"Znamo da možemo da igramo bolje. Znamo i da moramo da popravimo mentalitet za sledeću utakmicu. Finale je gotovo tek kada neko dođe do tri pobede", dodao je španski trener.

1/18 Vidi galeriju Foto galerija iz Dubaija Foto: KK Dubai

(Beta)