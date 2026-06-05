Slušaj vest

NBA liga je u četvrtak doživotno zabranila ulazak u dvorane dvojici navijača, nakon što je jedan od njih uhapšen ubrzo pošto je utrčao na teren tokom prve utakmice finala i pokušao da napravi "selfi" sa zvezdom San Antonija Viktorom Vembanjamom.

On se snimao mobilnim telefonom dok je prilazio francuskom košarkašu, ispred koga se zaustavio i činilo se da ne namerava da napravi bilo kakav kontakt, pre nego što su ga dvojica redara udaljila sa terena.

Drugi navijač je takođe dobio doživotnu zabranu zbog umešanosti u incident koji se dogodio u sredu uveče, usred četvrte četvrtine utakmice između San Antonija i Njujork Niksa.

"Čak i oklevam da tu osobu opišem kao navijača. Činilo se da su imali skriveni motiv. Nažalost to je deo svih sportova. Mislim da je druga strana medalje globalne pažnje to što neko shvati da postoji ogromna platforma za pravljenje glupih stvari. Ako to uradite, posledice su dramatične", rekao je Silver, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

On je dodao da će dodatno obezbeđenje biti zatraženo u Medison Skver Gardenu, ako američki predsednik Donald Tramp odluči da prisustvuje utakmici u toj njujorškoj dvorani.

Tramp je rekao da će prihvatiti poziv vlasnika Njujorka Džejsma Dolana i možda prisustvovati trećoj i četvrtoj utakmici finala.

Incident se dogodio nedelju dana pre početka Svetskog fudbalskog prvenstva u SAD, Kanadi i Meksiku. U fudbalu neretko navijači utrče na teren, a najbolji fudbaleri današnjice Lionel Mesi i Kristijano Ronaldo uglavnom su bili na meti navijača koji su želli da se slikaju sa njima.

Druga utakmica finalne serije NBA lige, koja se igra na četiri pobede, igra se u noći između petka i subote od 2.30, a domaćin će kao i u prvom meču biti tim iz Teksasa.

(Beta)