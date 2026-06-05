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KK Crvena zvezda uveliko sklapa tim za narednu sezonu, a prvo veliko pojačanje moglo bi da stigne na poziciji organizatora igre.

Prema informacijama koje je u emisiji „BIG4“ na portalu "SPORT24" izneo ugledni grčki novinar Spiros Kavalieratos, američki plejmejker Džastin Robinson nalazi se nadomak prelaska na Mali Kalemegdan.

1/3 Vidi galeriju džastin robinson Foto: Marko Dimic / Zuma Press / Profimedia, PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia

Robinson je iza sebe ostavio sjajnu debitantsku sezonu u Evroligi u dresu Pariza, gde se vrlo brzo nametnuo kao jedan od najzapaženijih igrača na svojoj poziciji. Odličnim partijama privukao je pažnju brojnih evropskih velikana, a među najkonkretnijima je upravo Crvena zvezda.

Ukoliko transfer bude realizovan, 28-godišnji Amerikanac u Beograd stiže kao zamena za Kodija Milera-Mekintajera, koji je završio svoju epizodu u crveno-belom dresu i karijeru će, prema najavama, nastaviti u redovima Olimpijakosa.

Čelnici Zvezde nisu dugo čekali nakon odlaska dosadašnjeg plejmejkera, pa su se okrenuli jednom od najtraženijih imena na evropskom tržištu. Robinson je prošle sezone u Evroligi prosečno beležio 14,6 poena, 4,5 asistencija i 1,5 skokova po utakmici, uz indeks korisnosti od 14,4.

Njegove igre bile su jedan od ključnih razloga odličnih rezultata Pariza u elitnom evropskom takmičenju, a stručnjaci ga smatraju jednim od najeksplozivnijih i najubojitijih bekova trenutno dostupnih na tržištu.

Prema navodima iz Grčke, pregovori između dve strane nalaze se u poodmakloj fazi, pa bi Zvezda uskoro mogla da ozvaniči dolazak igrača koji bi predstavljao jedno od najvećih pojačanja kluba pred novu evroligašku sezonu. Za sada nema zvanične potvrde iz kluba, ali sve ukazuje na to da je Džastin Robinson veoma blizu dolaska u Beograd.

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