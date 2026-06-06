Partizan se sprema za revanš protiv Dubaija u finalu ABA lige. Gledajte prenos uživo na TV Arena sport premium 1.
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PRILIKA ZA REVANŠ! Partizan gostuje Dubaiju u finalu ABA lige, evo gde možete gledati uživo prenos!
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.Košarkaši Partizana gostuju od 18.00 ekipi Dubaija u drugom meču finala plej-ofa ABA lige.
Dubai je slavio u prvoj utakmici sa 99:93 i poveo sa 1-0 u seriji.
Foto galerija iz Dubaija Foto: KK Dubai
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Utakmicu između Dubaija i Partizana možete gledati na TV Arena sport premium 1 kanalu.
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