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.Košarkaši Partizana gostuju od 18.00 ekipi Dubaija u drugom meču finala plej-ofa ABA lige.

Dubai je slavio u prvoj utakmici sa 99:93 i poveo sa 1-0 u seriji.

Foto galerija iz Dubaija Foto: KK Dubai

Utakmicu između Dubaija i Partizana možete gledati na TV Arena sport premium 1 kanalu.

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Haos na meču Partizan - FMP Izvor: Kurir sport