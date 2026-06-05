Slušaj vest

Disciplinski sudija KLS-a izrekao je kazne za incidente tokom Fajnal-fora domaćeg prvenstva, koji je proteklog vikenda održan u Nišu.

Najviše posla imao je nakon polufinalnog duela Partizana i FMP-a, u kojem su sankcionisani pre svega treneri oba tima.

Partizan - FMP, F4 KLS Foto: Starsport

Đoan Penjaroja kažnjen je sa 8.400 dinara zbog jedne tehničke greške, kao i dodatnih 14.400 dinara zbog druge. Saša Nikitović, trener FMP-a, dobio je iste kazne za identične prekršaje kao i njegov kolega iz Partizana.

Partizan će, međutim, morati da plati i znatno veći iznos. Crno-beli su kažnjeni sa 240.000 dinara zbog ubacivanja tvrdog predmeta na teren, kao i sa 360.000 dinara zbog nesportskog i neprimerenog ponašanja publike – ukupno 600.000 dinara.

Drugo polufinale između Crvene zvezde Meridianbet i Spartaka prošlo je bez incidenata, pa nije bilo disciplinskih sankcija.

U finalu Filip Barna, košarkaš FMP-a, kažnjen je sa 14.400 dinara zbog tehničke greške, dok će Vladimir Jovanović morati da plati 36.000 dinara jer je na konferenciji za medije došao neprimereno obučen, u klupskom duksu (umesto odelu).

Ne propustiteKošarkaKARLIK DŽONS PORUČIO: Serija nije gotova, ne želimo da ponovimo greške iz prve utakmice protiv Dubaija
PARTIZAN-ZALGIRIS_087.jpg
KošarkaĐOAN PENJAROJA POTPISAO NOVI UGOVOR! Partizan zacementirao svog trenera - evo i do kada!
Đoan Penjaroja
KošarkaISPLIVAO VIDEO! Partizan brutalno pokraden protiv Dubaija? Pogledajte šta se sve dešavalo na meču (VIDEO)
WhatsApp Image 2026-06-04 at 19.35.15 (3).jpeg
KošarkaPARTIZAN BESAN ZBOG SUĐENJA! Crno-beli tražili ekspertizu posle meča sa Dubaijem
WhatsApp Image 2026-06-04 at 19.35.14 (2).jpeg

BONUS VIDEO:

00:19
Delije na meču Crvena zvezda - Spartak Izvor: Kurir