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Disciplinski sudija KLS-a izrekao je kazne za incidente tokom Fajnal-fora domaćeg prvenstva, koji je proteklog vikenda održan u Nišu.

Najviše posla imao je nakon polufinalnog duela Partizana i FMP-a, u kojem su sankcionisani pre svega treneri oba tima.

1/5 Vidi galeriju Partizan - FMP, F4 KLS Foto: Starsport

Đoan Penjaroja kažnjen je sa 8.400 dinara zbog jedne tehničke greške, kao i dodatnih 14.400 dinara zbog druge. Saša Nikitović, trener FMP-a, dobio je iste kazne za identične prekršaje kao i njegov kolega iz Partizana.

Partizan će, međutim, morati da plati i znatno veći iznos. Crno-beli su kažnjeni sa 240.000 dinara zbog ubacivanja tvrdog predmeta na teren, kao i sa 360.000 dinara zbog nesportskog i neprimerenog ponašanja publike – ukupno 600.000 dinara.

Drugo polufinale između Crvene zvezde Meridianbet i Spartaka prošlo je bez incidenata, pa nije bilo disciplinskih sankcija.

U finalu Filip Barna, košarkaš FMP-a, kažnjen je sa 14.400 dinara zbog tehničke greške, dok će Vladimir Jovanović morati da plati 36.000 dinara jer je na konferenciji za medije došao neprimereno obučen, u klupskom duksu (umesto odelu).

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