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Bivši reprezentativac Srbije Vladimir Micov više nije sportski direktor Galatasaraja, prenose turski mediji.

Kako se navodi, došlo je do razmimoilaženja između dve strane, nakon čega je uprava kluba odlučila da prekine saradnju sa nekadašnjim košarkašem, koji je prethodnih meseci bio zadužen za sportski sektor i sklapanje tima za narednu sezonu.

1/10 Vidi galeriju Vladimir Micov Foto: Starsport, ABA Liga/Budućnost Voli

Za sada nije poznato da li će promene u rukovodstvu uticati na te pregovore, niti ko će naslediti Micova na funkciji sportskog direktora.

Galatasaraj iza sebe ima uspešnu sezonu u evropskim takmičenjima i očekuje se da tokom leta bude veoma aktivan na tržištu kako bi sastavio tim sposoban za borbu za trofeje.

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