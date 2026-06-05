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Edin Avdić, poznati košarkaški novinar i komentator, preminuo je u 47. godini života.

Vest o njegovoj smrti duboko je potresla ceo region. Njegov dugogodišnji kolega Nenad Kostić Kole, sa kojim je činio prepoznatljiv komentatorski tandem, emotivno je otvorio prenos utakmice Olimpijakos – Panatinaikos.

1/11 Vidi galeriju Foto galerija Edina Avdića Foto: Youtube Printscreen

Vidno potresen, Kole je drhtavim glasom uputio oproštajne reči svom prijatelju, u jednom od najemotivnijih uvoda u prenose košarke u poslednjim decenijama.

- Pozdrav svim ljubiteljima košarke. Svi znate šta se desilo pre dva dana. Napustio nas je Edin Avdić. Regionalna, ali i evropska i svetska košarka ostale su bez legendarnog komentatora i novinara. Ja govorim o nekome ko mi je bio i više od prijatelja. Sve ono što bih mogao da kažem o Edinu ne bi moglo da stane u uvod jedne utakmice – rekao je Kole na ivici suza i dodao:

- Ne bi bila dovoljna ni čitava finalna serija Olimpijakosa i Panatinaikosa u ono vreme kada smo umećem da se šalimo znali da se tu ne zna ni kada će utakmica početi, koliko trajati i kada će se uopšte završiti. Sve te emisije, svi ti sati, dani i noći, provedeni u komentatorskoj kabini, kada smo se svakom narednom prenosu radovali kao da je prvi. Taj prvi... setili smo se onda kada smo se dogovarali da obeležimo 10 godina zajedničkog rada.

Potom se prisetio i prvog zajedničkog prenosa.

- Bilo je to još 2009. godine, Helios i Olimpija u ABA ligi. Tako ću Edina uvek i pamtiti. Kako je tog decembarskog jutra, sa svojim karakterističnim osmehom, ušetao u redakciju. To je bio početak jednog divnog prijateljstva. A koji nam je prenos bio poslednji... Ne želim da znam niti da ga se sećam, bez obzira na to što je ova tragedija ugasila sve nade da će ova tragedija biti samo privremena i kratkotrajna.

- Ne želim da pamtim poslednji prenos, jer znam da ćemo se jednog dana, na nekom lepšem i pravednijem mestu, ponovo sresti. Otišao je najbolji među nama, bez koga ništa više neće biti isto. Edine, neka ti je slava i hvala, a tvoje delo živeće još dugo, jer legende kao ti nikada ne umiru.

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