Slušaj vest

Srpski košarkaš Filip Barna iza sebe ima veoma uspešnu sezonu u dresu FMP-a, tokom koje je potvrdio status jednog od najefikasnijih igrača regionalnog takmičenja.

Sa FMP-om je stigao do finala Fajnal fora Košarkaške lige Srbije (KLS), gde je njegov tim poražen od Spartaka, ali je Barna uprkos tome odigrao sjajan meč i poneo epitet najefikasnijeg igrača, uz priznanje za MVP-a utakmice.

1/7 Vidi galeriju Filip Barna Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

Odlične partije pružao je i u ABA ligi, gde je u proseku beležio 20,7 poena po meču, uz 4,0 skoka, 3,7 asistencija i 1,1 ukradenu loptu, čime je skrenuo pažnju brojnih klubova.

U prethodnom periodu mediji su ga povezivali i sa Crvenom zvezdom, koja je navodno pokazala interesovanje da ga dovede u svoje redove. Ipak, prema pisanju turskih medija, Barna je sve bliže nastavku karijere van Srbije.

Kako se navodi, rođeni Subotičanin je na pragu dogovora sa ekipom Manise, koja je prošlu sezonu završila na 11. mestu turskog šampionata. Klub iz Turske u narednoj sezoni ima ambicije da napravi iskorak i pokuša da se domogne plej-ofa.

Ukoliko se transfer realizuje, Barna bi po prvi put u karijeri zaigrao u turskoj ligi, što bi predstavljalo novi korak u njegovom profesionalnom razvoju.

BONUS VIDEO: