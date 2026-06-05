BRANKO LAZIĆ OLAKŠAO DUŠU! Progovorio šta se sve desilo i kako je napustio Crvenu zvezdu prošlog leta!
Legendarni kapiten KK Crvena zvezdaBranko Lazić osvrnuo se na odlazak sa Malog Kalemegdana leta 2025. godine.
On je bio gost u podlastu "Sa Lukom i Kuzmom", gde je objasnio kako ga se Zvezda odrekla...
- Nažalost, ispali smo od Spartaka 2-0 i usledili su sastanci. Morali smo svi da se pojavimo u Pioniru na po pet minuta, da odemo na individualne sastanke. Obavili smo viđenje sezone, šta je bilo loše, šta treba da se promeni... Više je delovalo da će pući, nego okej. Bilo je čujemo se kroz nedelju dana. U jednom momentu je usledio poziv od menadžera, odmah sam skontao o čemu se radi, bez da mi išta saopšti. Mogao je i samo da me cimne. On mi javlja da Zvezda hoće da raskine ugovor. Ja rekao dobro. Kao ja, Luka (Mitrović) i Neda (Nedović). Ja kao: "Samo domaći?" On kaže: "Da".
Prvi put sam u ovoj situaciji. I kad sam produžavao ugovore u Zvezdi, ja sam završavao, slao Mišku na verifikaciju, umesto da bude obrnuto. Bio sam prvi put u toj situaciji. Ja sam tu proveo određeni broj godina, očekivao sam da će se desiti na ljudskiji način, sa više respekta - rekao je Lazić.
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