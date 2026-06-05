- Nažalost, ispali smo od Spartaka 2-0 i usledili su sastanci. Morali smo svi da se pojavimo u Pioniru na po pet minuta, da odemo na individualne sastanke. Obavili smo viđenje sezone, šta je bilo loše, šta treba da se promeni... Više je delovalo da će pući, nego okej. Bilo je čujemo se kroz nedelju dana. U jednom momentu je usledio poziv od menadžera, odmah sam skontao o čemu se radi, bez da mi išta saopšti. Mogao je i samo da me cimne. On mi javlja da Zvezda hoće da raskine ugovor. Ja rekao dobro. Kao ja, Luka (Mitrović) i Neda (Nedović). Ja kao: "Samo domaći?" On kaže: "Da".