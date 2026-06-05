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Košarkaši Panatinaikosa su savladali Olimpijakos sa 68:58 u drugom meču finala grčkog plej-ofa. Sada je 1-1 u seriji!

"Zelene" je do pobede predvodio Najdžel Hejs-Dejvis sa 23 poena, četiri skoka i tri asistencije, pratio ga je Džedi Osman sa 11 poena i šest skokova.

Kod Olimpijakosa se istakao Evan Furnije sa 15 poena uz po sedam skokova i asistencija, dok je Donta Hol imao 11 poena uz tri skoka.

Srpski reprezentativac Nikola Milutinov je meč završio sa pet poena uz tri skoka.

Treći meč igraće se u "Dvorani mira i prijateljstva", u ponedeljak od 20 časova. Potom sledi "meč lopta" za neki od timova u OAKA areni.

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