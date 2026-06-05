Košarkaši Panatinaikosa savladali su Olimpijakos sa 68:58, izjednačivši seriju na 1-1. Najdžel Hejs-Dejvis predvodio tim sa 23 poena.
finale
GORELO JE U OAKA ARENI! Panatinaikos izjednačio seriju protiv Olimpijakosa!
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Košarkaši Panatinaikosa su savladali Olimpijakos sa 68:58 u drugom meču finala grčkog plej-ofa. Sada je 1-1 u seriji!
"Zelene" je do pobede predvodio Najdžel Hejs-Dejvis sa 23 poena, četiri skoka i tri asistencije, pratio ga je Džedi Osman sa 11 poena i šest skokova.
Kod Olimpijakosa se istakao Evan Furnije sa 15 poena uz po sedam skokova i asistencija, dok je Donta Hol imao 11 poena uz tri skoka.
Srpski reprezentativac Nikola Milutinov je meč završio sa pet poena uz tri skoka.
Treći meč igraće se u "Dvorani mira i prijateljstva", u ponedeljak od 20 časova. Potom sledi "meč lopta" za neki od timova u OAKA areni.
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