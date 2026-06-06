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Košarkaši Njujork Niksa stigli su do drugog brejka u seriji i nakon prave drame savladali San Antonio Sparse sa 105:104, čime su poveli sa velikih 2-0 u finalu.

Bolje su utakmicu otvorili domaći košarkaši, koji su početkom druge četvrtine imali i dvocifrenu prednost od 12 poena. Delovalo je da Sparsi kontrolišu dešavanja na parketu, ali su Niksi odgovorili sjajnom igrom u drugoj deonici. Gosti su preokrenuli rezultat i na odmor otišli sa vođstvom od 56:52.

Ekipa iz Njujorka nastavila je u istom ritmu i tokom treće četvrtine. Iako su Sparsi u nekoliko navrata uspevali da priđu na manji zaostatak, Niksi su odbijali svaki nalet predvođen Viktorom Vembanjamom, pa su u poslednjih 12 minuta ušli sa devet poena viška.

Prava uzbuđenja viđena su u završnici susreta. Na nešto više od šest minuta do kraja Niksi su imali čak 14 poena prednosti i činilo se da sigurno koračaju ka pobedi. Ipak, Sparsi su napravili fantastičnu seriju 14:0 i potpuno se vratili u meč. Poenima Viktora Vembanjame na minut do kraja domaćin je poveo sa 104:102.

1/6 Vidi galeriju San Antonio Njujork - NBA finale Foto: Ronald Cortes / Getty images / Profimedia

Radost navijača San Antonija nije dugo trajala. Već u narednom napadu Džejlen Branson je pogodio za izjednačenje, a nakon promašaja Vembanjame Niksi su dobili priliku za poslednji napad. Ključni detalj dogodio se kada je Branson promašio šut, Vembanjama uhvatio loptu, ali je nespretno dodao ka Stefonu Kaslu. Lopta je pogodila saigrača u leđa, što je iskoristio Branson, stigao do nje i izborio prekršaj francuskog centra.

Branson je zatim pogodio jedno od dva slobodna bacanja i doneo vođstvo Niksima. Sparsi su imali dovoljno vremena za poslednji pokušaj, ali Vembanjama nije uspeo da pogodi šut za pobedu, pa su gosti odneli trijumf rezultatom 105:104.

Pogledajte najzanimljivije momente:

Najzaslužniji za pobedu Njujorka bio je Karl-Entoni Tauns sa 21 poenom i 13 skokova. Džejlen Branson i Mikel Brižes ubacili su po 20 poena, uz po šest asistencija, dok je O Dži Anunobi meč završio sa 17 poena.

Na drugoj strani najefikasniji je bio Viktor Vembanjama sa 29 poena, dok je Dieron Foks dodao 20.

Serija se sada seli u Njujork, gde će Niksi u noći između ponedeljka i utorka imati priliku da pred svojim navijačima stignu na korak od titule i eventualnog vođstva od 3-0.