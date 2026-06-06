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Košarkašku javnost u Srbiji zatekla je neverovatna odluka disciplinskog sudije KLS. Trener Spartaka, Vladimir Jovanović, kažnjen je sa 36.000 dinara zbog toga što je na konferenciju za medije nakon utakmice došao – neprikladno odeven.

Naime, Jovanović se pred novinarima pojavio u klupskom duksu, što je okarakterisano kao kršenje propozicija takmičenja. Zbog toga mu je izrečena novčana kazna, koja je izazvala brojne reakcije među ljubiteljima košarke.

Posebno je zanimljivo što se radi o klupskom obeležju, odnosno garderobi koja promoviše klub je ova odluka (samim tim i propis) ekstremnom bizarna.

1/6 Vidi galeriju Vladimir Jovanović Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

U vremenu kada su treneri širom Evrope i sveta često na konferencijama u sportskoj opremi svojih klubova, teško je pronaći sličan primer da je neko novčano kažnjen isključivo zbog duksa.

Pritom kažnjava se trener koji ima gospodske manire gde god se pojavi... Uz sve to, Spartak je tada uzeo titulu... Slepo pridržavanje suludim propisima zaslužuju najžešću moguću kritiku.