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Finalna serija plej-ofa grčkog prvenstva nastavlja da donosi buru, kako na terenu, tako i van njega. Nakon što je Panatinaikos pred svojim navijačima savladao Olimpijakos rezultatom 68:58 i izjednačio na 1:1 u seriji, u centru pažnje ponovo se našao vlasnik "zelenih" Dimitris Janakopulos.

Kontroverzni prvi čovek Panatinaikosa izazvao je novu polemiku objavom na društvenim mrežama, u kojoj je žestoko kritikovao trenera Olimpijakosa Georgiosa Barcokasa. Janakopulos smatra da strateg crveno-belih uživa poseban tretman kod sudija i organizatora takmičenja, što je javno i poručio nakon utakmice.

Tokom susreta Janakopulos je sišao na parket, a potom je na Instagramu optužio Barcokasa da konstantno vrši pritisak na arbitre bez ikakvih posledica.

„Gledam razne licemere koji stalno pričaju o meni, a niko ne obraća pažnju na čoveka koji na svakoj utakmici psuje sudije, ulazi na teren i vređa navijače. Niko ne sme da ga kazni. Kakav je to imunitet? Ataman je uvek na udaru kritika jer je stranac, dok je ovaj čovek potpuno zaštićen. Nikada ne dobije tehničku grešku niti bude udaljen sa utakmice, a ja sam opet glavni krivac za sve“, napisao je Janakopulos.

Ovo je samo novi čin u dugogodišnjem sukobu najvećih grčkih rivala, koji iz godine u godinu proizvodi brojne kontroverze i tenzije. Posle dva odigrana meča rezultat u seriji je izjednačen, pa će naredni duel imati ogroman značaj u borbi za šampionski trofej.