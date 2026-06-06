Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Nakon osvajanja Kvalitetne lige Beograd, mladi košarkaši Reala stigli su i do titule na završnom turniru Regiona Kvalitetne lige Srbije, održanom u Nišu.

Na putu do šampionskog pehara, Beograđani su u polufinalu bili ubedljivi protiv Železničara iz Inđije (78:58), dok su u finalnom susretu savladali Napredak iz Kruševca rezultatom 75:63.

Pored ekipnog uspeha, stiglo je i veliko individualno priznanje. Kristijan Nsude proglašen je za najkorisnijeg igrača (MVP) završnog turnira, nakon sjajnih partija koje je pružao tokom čitavog takmičenja.

Ostvareni rezultat dodatno dobija na značaju ako se zna da okosnicu juniorskog sastava čine igrači kadetskog uzrasta, što dovoljno govori o potencijalu ove generacije.

Nova titula predstavlja još jednu potvrdu kvalitetnog rada u KK Real Beograd, klubu koji predvode nekadašnji reprezentativac Srbije Milan Gurović i Jovan Obradović.