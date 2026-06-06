SRPSKI SUDIJA ISPISAO ISTORIJU! Ilija Belošević upisao dva nova rekorda, naš najuspešniji arbitar proslavio jubileje!
Na F4 turniru Košarkaške lige Srbije u Nišu obeležio je dva velika jubileja - 30. sezonu u elitnom rangu domaćeg takmičenja i čak 30. finale nacionalnog prvenstva koje je sudio, čime je postao rekorder po broju utakmica za titulu prvaka Srbije.
- Mnogo puta sam rekao da je Srbija moja zemlja, jedina koju imam, i posebno je zadovoljstvo kada u svojoj državi uspete da trajete. Nikada se nisam opterećivao brojkama i rekordima, ali, kao i svakom čoveku, imponuje kada iza sebe vidite ovakve rezultate. Nadam se da će me zdravlje poslužiti i da ću i dalje moći ne samo da sudim u Košarkaškoj ligi Srbije, već i da aktivno učestvujem u stvaranju novih generacija sudija koje će jednog dana naslediti nas starije - rekao je Belošević za zvanični sajt KLS.
Njegova dominacija nije ograničena samo na domaću scenu. Belošević je i na evropskom nivou postavio standarde koje će biti teško dostići. Prošle godine postao je sudija sa najviše odsuđenih završnih turnira u najjačem evropskom klupskom takmičenju - ukupno 11, a ujedno je prvi arbitar koji je stigao do brojke od 500 utakmica u Evroligi.
Od tada je svoj impresivni saldo dodatno uvećao, potvrdivši status jednog od najuspešnijih košarkaških sudija u istoriji evropske košarke.