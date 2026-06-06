- Mnogo puta sam rekao da je Srbija moja zemlja, jedina koju imam, i posebno je zadovoljstvo kada u svojoj državi uspete da trajete. Nikada se nisam opterećivao brojkama i rekordima, ali, kao i svakom čoveku, imponuje kada iza sebe vidite ovakve rezultate. Nadam se da će me zdravlje poslužiti i da ću i dalje moći ne samo da sudim u Košarkaškoj ligi Srbije, već i da aktivno učestvujem u stvaranju novih generacija sudija koje će jednog dana naslediti nas starije - rekao je Belošević za zvanični sajt KLS.