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Nekadašnji kapiten crveno-belih otkrio je da je za raskid ugovora najpre saznao od svog agenta, dok mu je detalje kasnije saopštio sportski direktor Milan Dozet tokom razgovora u kafiću u hali „Aleksandar Nikolić“.

Ipak, manje je poznato da je tokom karijere postojao i scenario prema kojem je Lazić mogao da završi u redovima najvećeg rivala. Gostujući u podkastu „Luka i Kuzma“, iskusni košarkaš govorio je o odnosu sa pokojnim Duškom Vujoševićem, za kojeg tvrdi da je svojevremeno želeo da ga dovede u Partizan.

1/8 Vidi galeriju Branko Lazić Foto: Starsport

- Često smo se sretali u Pioniru, uvek bismo se pozdravili i popričali. Njegov odlazak je veliki gubitak za srpsku košarku. Ostavio je neizbrisiv trag i stvorio brojne igrače koji su kasnije ostvarili vrhunske karijere - rekao je Lazić.

Prema njegovim rečima, početkom prethodne decenije postojala je mogućnost da iz FMP-a pređe među crno-bele.

- Načuo sam da je 2010. ili 2011. godine postojala ideja da pređem u Partizan i da je Dule bio zagovornik tog transfera. Međutim, te godine je otišao u CSKA i sve je ostalo na pričama. Nikada nisam proveravao koliko je to bilo realno - prisetio se Lazić.

1/31 Vidi galeriju Duško Vujošević Foto: Starsport, @starsport, ABA liga/FMP Meridian

Sudbina je, ipak, odvela stvari u drugom pravcu. Kao veliki navijač Crvene zvezde, ostvario je dečački san i postao jedan od simbola kluba.

- Želeo sam samo jednom da obučem Zvezdin dres, a na kraju sam ga nosio mnogo više puta nego što sam mogao da zamislim. Što se priče o Partizanu tiče, verovatno nikada nećemo saznati šta bi se dogodilo - zaključio je Lazić.