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Američki košarkaš Flečer Megi potpisao je novi ugovor sa čelnicima Budućnosti, saopštili su iz podgoričkog ABA ligaša.

"Flečer Megi i naš klub dogovorili su nastavak saradnje još jednu sezonu.Na radost svih ljubitelja košarke u Podgorici, naš omiljeni šuter će i naredne sezone nositi dres Budućnosti", stoji u klupskoj objavi.

Budućnost - Partizan 5.4.2026 Foto: KK Budućnost / Filip Roganović

Megi (29) je prethodne sezone u proseku postizao 7.6 poena i imao 1.1 asistenciju u ABA ligi.

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Haos na meču Partizan - FMP Izvor: Kurir sport