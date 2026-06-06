Američki košarkaš potpisao novi ugovor i nastavlja da igra za podgorički klub.
Košarka
VAŽAN POTPIS ZA BUDUĆNOST: Flečer Megi ostaje u Podgorici
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Američki košarkaš Flečer Megi potpisao je novi ugovor sa čelnicima Budućnosti, saopštili su iz podgoričkog ABA ligaša.
"Flečer Megi i naš klub dogovorili su nastavak saradnje još jednu sezonu.Na radost svih ljubitelja košarke u Podgorici, naš omiljeni šuter će i naredne sezone nositi dres Budućnosti", stoji u klupskoj objavi.
Budućnost - Partizan 5.4.2026 Foto: KK Budućnost / Filip Roganović
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Megi (29) je prethodne sezone u proseku postizao 7.6 poena i imao 1.1 asistenciju u ABA ligi.
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