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Brojne ličnosti iz sveta košarke okupile su se na komemoraciji Edinu Avdiću, jednom od najcenjenijih sportskih novinara i komentatora na ovim prostorima koji je iznenada preminuo u 48. godini.

Poslednjem oproštaju prisustvuju legende srpske i regionalne košarke, brojni treneri, bivši i sadašnji reprezentativci, kao i zvezda NBA lige Nikola Vučević... Tu su i Dejan Bodiroga, Aleksandar Pavlović, Dejan Radonjić, Vlada Jovanović, Dušan Kecman, Luka Pavićević, Mirko Pavlović, Dejan Srzić i mnogi drugi...

Pogledajte ko je sve tu:

1/7 Vidi galeriju Edin Avdić - komemoracija u Beogradu Foto: Dusan Milenkovic ©/2026 Dusan Milenkovic/Starsport.rs ©

Biografija

Avdić je rođen 19. juna 1979. godine u Sarajevu, gde je počeo košarkašku karijeru u mlađim selekcijama Bosne, da bi zatim diplomirao novinarstvo na tamošnjem Fakultetu političkih nauka.

Novinarsku karijeru počeo je na Federalnoj televiziji, a zatim prelazi na sarajevski OBN, na kojem je komentarisao utakmice NBA lige.

Karijeru je nastavio u Beogradu, gde je od 2009. godine radio na Areni sport, a ostaće upamćen po komentarisanju finala ABA lige iz 2010. godine između Partizana i Cibone, koje je završeno trojkom Dušana Kecmana preko celog terena.