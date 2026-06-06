Partizan ostao bez letnjeg pojačanja! Dušan Miletić iznenada odlučio da nastavi karijeru u Libanu, umesto u crno-belom dresu.
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ŠOKANTNA ODLUKA! Partizan izvisio za letnje pojačanje, ovome se niko nije nadao!
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Iako se Dušan Miletić, tokom većeg dela tekuće sezone pominjao kao potencijalno letnje pojačanje Partizana, srpski košarkaš je šokantno i potpuno iznenada doneo odluku o nastavku svoje karijere.
Dušan Miletić odlazi iz Kluža u Liban!
Dušan Miletić Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Starsport, Dimitrije Vasiljevic/© 2024 Dimitrije Vasiljevic/STARSPORT, Pedja Milosavljevic/Pedja Milosavljevic
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Srpski košarkaš je u dresu Kluža tokom sezone 2025/26 prosečno beležio 12,6 poena i 7,6 skokova, na 20 utakmica u Evrokupu.
Pre rumunske ekipe, nastupao je za Đironu, Slask iz Vroclava i Spartak iz Subotice, dok je dres Partizana nosio od 2019. do 2022.
Sada če nastupati za libanski Al Rijadi!
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