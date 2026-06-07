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Košarkaši Panatinaikosa izjednačili su na 1:1 u finalnoj seriji plej-ofa prvenstva Grčke protiv najvećeg rivala Olimpijakosa, pošto su u drugom meču slavili rezultatom 68:56 pred svojim navijačima u OAKA Areni.

Atinski tim do pobede je predvodio Najdžel Hejs-Dejvis sa 23 poena, a serija se sada seli u Pirej. Pošto se titula osvaja sa tri pobede, jasno je da nas očekuju najmanje još dve utakmice u borbi za šampionski trofej.

1/13 Vidi galeriju Dimitris Janakopulos Foto: Starsport

Ipak, nakon dešavanja na parketu, pažnja javnosti usmerena je i na dešavanja van njega. Olimpijakos je saopštio da je podneo zvaničnu žalbu sportskom sudiji Disciplinske komisije ESAKE, tražeći ozbiljne sankcije za vlasnika Panatinaikosa Dimitrisa Janakopulosa.

Prema navodima pirejskog kluba, zahtev obuhvata dvogodišnju zabranu prisustva utakmicama za Janakopulosa, kao i novčanu kaznu u iznosu od 100.000 evra. Takođe, Olimpijakos zahteva da i Panatinaikos bude kažnjen sa dodatnih 100.000 evra.

– Današnjom žalbom sportskom sudiji ESAKE-a, Olimpijakos zahteva izricanje dvogodišnje zabrane ulaska na stadione i novčane kazne od 100.000 evra za Dimitrisa Janakopulosa, uzimajući u obzir otežavajuće okolnosti recidiva predviđene Disciplinskim kodeksom. Dalje, iz istog razloga, traži se izricanje novčane kazne od 100.000 evra za Panatinaikos – navodi se u saopštenju Olimpijakosa.

Za sada nije poznato kada će nadležni organi doneti odluku povodom zahteva crveno-belih iz Pireja, ali je izvesno da će tenzije između dva najveća grčka košarkaška rivala dodatno porasti u nastavku finalne serije.

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