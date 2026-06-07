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Košarkaški klub Panatinaikos izdao je saopštenje dan posle druog meča finala protiv Olimpijakosa, u kojem targetira ljude iz tabora crveno-belih, Nikosa Lepeniotisa i Jorgosa Barcokasa.

PAO je u saopštenju zapravo reagovao na izjave koje su direktor Olimpijakosa Lepeniotis i trener Barcokas dali nakon drugog meča serije i pobede Atamanovog tima pred svojim nnavijačima. Trenutni rezultat u seriji je 1:1.

1/6 Vidi galeriju Valensija - Panatinaikos drugi meč plej-of serije Evrolige Foto: Paco MGEstudi / Agencia LOF / imago sportfotodienst / Profimedia, Irina R Hipolito / Shutterstock Editorial / Profimedia

Saopštenja Panatinaikosa, koje je u nastavku, definitivno će na još viši stepen podići temperaturu pred novi okršaj, drugi koji se igra u Pireju.

- Panatinaikos je podneo tužbu pred Grčkim Košarkaškim savezom protiv već otpuštenog i osuđenog N. Lepeniotisa zbog njegovih lažnih tvrdnji, usmerenih na novinare i opšte klevete sporta, kao i naravno protiv trenera Olimpijakosa, recidiviste Jorgosa Barcokasa, koji navodno naziva nepismenim naše navijače, vređa našeg istorijskog rukovodioca - uzora, i ulazi na teren i provocira sudije, stalno im se obraćajući bez snimanja i razgovarajući sa tribinama gestikuliranjem. Ovo je kraj naše tolerancije - poručil su iz Panatinaikosa.

Neposredno nakon meča, podsetimo, Lepeniotis je optužio čelnika Panatinaiksoa Janakopulsoa za napad na sudije.

- Vrlo mi je žao što smo ovo doživeli danas. Ovo je sraman dan za sport i našu košarku. Danas smo videli gospodina Janakopulosa kako ulazi na teren i dolazi nadomak arbitara, da bi ih naposletku jurio i napao. Naravno da je utakmica zaustavljena, ali ne mogu da razumem kako su ovakve stvari dozvoljene u 2026. godini. Žao mi je, sramota za ova dva velika kluba. Javili su mi da državna televizija nije prikazala ništa od toga, šteta je ako se to dogodilo. Žao mi je i njih - preneo je Lepeniotisove reči portal Gazetta.

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