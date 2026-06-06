Meč je odigran u Varšavi.
Košarka
BASKETAŠI U POLUFINALU SVETSKOG PRVENSTVA: Orlovi posle drame i preokreta slavili nad Holandijom
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Baksetaši Srbije slavili su nad Holandijom sa 17:14 i polasirali se u polufinale Svetskog prvenstva.
Junak Srbije je iskusni Strahinja Stojačić koji je dvojkama i asistencijama trasirao put "orlova" do polufinala.
Protivnik Srbije u borbi za plasman u finale biće bolji iz meča između Letonije i Litvanije.
Polufinale i finale igraju se u nedelju.
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