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Baksetaši Srbije slavili su nad Holandijom sa 17:14 i polasirali se u polufinale Svetskog prvenstva.

Junak Srbije je iskusni Strahinja Stojačić koji je dvojkama i asistencijama trasirao put "orlova" do polufinala.

Protivnik Srbije u borbi za plasman u finale biće bolji iz meča između Letonije i Litvanije.

Polufinale i finale igraju se u nedelju.

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