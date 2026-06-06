Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

"Na radost svih ljubitelja košarke u Podgorici, naš omiljeni šuter i sledeće sezone nosiće dres Budućnosti. ;Momak kojem će naredna sezona biti već sedma u našem gradu odavno je postao jedan od miljenika publike u 'Morači', pa ga mnogi Podgoričani s pravom smatraju svojim. Njegove prepoznatljive serije trojki, brz izbačaj i šut koji deluje nemoguće zaustaviti često su dizali publiku na noge", piše u saopštenju kluba iz Podgorice.

Megi (29) je u Budućnost došao 2020. godine, ali je prve tri sezone proveo na pozajmici u Studentskom centru.

Američki bek se prvom timu Budućnosti pridružio pred početak sezone 2023/24, dok je ove sezone za aktuelnog šampiona Crne Gore u regionalnoj ABA ligi u proseku beležio 7,6 poena, uz 44,2 odsto šuta za tri poena.

U Evrokupu je u proseku beležio 7,3 poena, uz 45,5 odsto šuta za tri poena.

"Iako je deo ove sezone propustio zbog povrede, Megi je po povratku na teren pokazao koliko znači našem timu svojim karakterom i šuterskim kvalitetom. ;Fleč, nastavljamo zajedno", navodi se u saopštenju Budućnosti.

(Beta)