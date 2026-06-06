"Čestitam Dubaiju na pobedi. Mislim da smo odigrali dobru utakmicu, ali to nije bilo dovoljno. Nije dovoljno igrati dobro samo 32, 33 minuta. Na početku poslednje četvrtine smo se diskonektovali. Nismo kontrolisali našu odbranu u 'jedan na jedan' situacijama, nismo koristili faulove i oni su nas kaznili, posebno (Mfiondu) Kabengele. Na kraju smo u napadu igrali individualno i igrali loše. Za pobedu u ovakvim utakmicama potrebno je 40 minuta dobre igre, i to je bio ključ danas", naveo je Penjaroja na konferenciji za novinare.