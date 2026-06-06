PENJAROJA POSLE JOŠ JEDNOG PORZA OD DUBAIJA: Moramo da igramo dobro svih 40 minuta
"Čestitam Dubaiju na pobedi. Mislim da smo odigrali dobru utakmicu, ali to nije bilo dovoljno. Nije dovoljno igrati dobro samo 32, 33 minuta. Na početku poslednje četvrtine smo se diskonektovali. Nismo kontrolisali našu odbranu u 'jedan na jedan' situacijama, nismo koristili faulove i oni su nas kaznili, posebno (Mfiondu) Kabengele. Na kraju smo u napadu igrali individualno i igrali loše. Za pobedu u ovakvim utakmicama potrebno je 40 minuta dobre igre, i to je bio ključ danas", naveo je Penjaroja na konferenciji za novinare.
Partizan gubi 0:2 od Dubaija u finalnoj seriji plej-ofa regionalne ABA lige, pošto je večeras na gostujućem terenu izgubio 81:86.
"Kontrolisali smo skok, ali smo imali sedam više izgubljenih lopti od Dubaija. To je jako bitno. Najvažnije je bilo što smo izgubili kontrolu u jednom momentu. Moramo da kontrolišemo 'jedan na jedan' situacije protiv (Dvejna) Bejkona i Kabengelea", rekao je Penjaroja.
Šampion ABA lige postaće ekipa koja zabeleži tri pobede, a Dubai će priliku za to imati već u sredu, kad je u Beogradu na programu treća utakmica serije.
(Beta)