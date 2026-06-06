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Tenerife, koji je u plej-ofu ušao sa osme pozicije, je u seriji pobedio ukupnim rezultatom 2:1.

Najefikasniji u ekipi Reala, aktuelnog prvaka Španije, bio je Mario Hezonja sa 22 poena. Andres Felis je dodao 16 poena, Fakundo Kampaco je upisao 11 poena, dok je Gabrijel Dek postigao 10 poena.

Trej Lajls je utakmicu završio sa sedam poena i 11 skokova.

U ekipi Tenerifea najefikasniji je bio Peti Mils sa 29 poena. Marselinjo Uertas je dodao 23 poena, dok je Kevin Jebo upisao 22 poena i sedam skokova.

Tenerife će u polufinalu igrati protiv pobednika serije između Mursije i Barselone, u kojoj je rezultat trenutno izjednačen 1:1.