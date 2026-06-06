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"Nismo igrali našu najbolju košarku u prvom poluvremenu, promašivali smo mnogo otvorenih šuteva. Partizan je napravio neke promene, što smo i mi uradili tokom utakmice i to nam je pomoglo. U drugom poluvremenu nam je energija navijača i fokus igrača, kao i sjajna igra naših igrača sa klupe, pomogla da napravimo veliku seriju i ostvarimo ovu veoma važnu pobedu", naveo je Sekulić na konferenciji za novinare.

Dubai je poveo 2:0 protiv Partizana u finalnoj seriji plej-ofa regionalne ABA lige, pošto je večeras na svom terenu pobedio 86:81.

"Ovo je velika timska pobeda. Momci igraju jedni za druge, oseća se hemija koju imaju na terenu i ona nam pomaže da pobedimo", kazao je Sekulić.

Na pitanje novinara o učinku Kenana Kamenjaša, Sekulić je rekao da je bosanski centar tip igrača koji uvek igra sa velikom energijom.

"Nevezano za rezultat i koliko minuta igra on igra jako, sa svim srcem. (Mfiondu) Kabengele nije počeo utakmicu dobro, ali kad je Kamenjaš ušao on nam je dao energiju sa klupe, kao i svi drugi rezervisti, i to je napravilo razliku danas", izjavio je trener Dubaija.

Sekulić se zahvalio navijačima Dubaija na podršci koju pružaju njegovoj ekipi.

Šampion ABA lige postaće ekipa koja zabeleži tri pobede, a Dubai će priliku za to imati već u sredu, kad je u Beogradu na programu treća utakmica serije.

1/5 Vidi galeriju Dubai - Partizan, finale ABA lige Foto: Dubai Basketball

(Beta)