Poraz Bešiktaša u plej-ofu turskog šampionata.
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DUŠAN ALIMPIJEVIĆ NA IVICI PROVALIJE! Bešiktaš pred ispadanjem!
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Košarkaši Bahčešehira pobedili su Bešiktaš 98:95 u trećem meču polufinala turskog šampionata.
TIm Marka Baraća poveo je 2-1 u polufinalnoj seriji, dok će ekipa Dušana Alimpijevića morati da nađe način da pobedi u ponedeljak, kako bi produžila seriju.
Dušan Alimpijević Bešiktaš Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, ahmetozkanphotography / Alamy / Profimedia
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U pobedničkom timu istakao se Malakaj Flin sa 27 poena, Hejl je pomogao sa 19, dok je Mičel dodao 12. U timu Bešiktaša najbolju partiju imali su Lemar i Metjuz sa po 18 poena, dok je Ugurlu ubavo 16, a Morgan 15 koševa.
Naredni meč igra se 8. juna, a domaćin je opet Bahčešehir.
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