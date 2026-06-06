TIm Marka Baraća poveo je 2-1 u polufinalnoj seriji, dok će ekipa Dušana Alimpijevića morati da nađe način da pobedi u ponedeljak, kako bi produžila seriju.

U pobedničkom timu istakao se Malakaj Flin sa 27 poena, Hejl je pomogao sa 19, dok je Mičel dodao 12. U timu Bešiktaša najbolju partiju imali su Lemar i Metjuz sa po 18 poena, dok je Ugurlu ubavo 16, a Morgan 15 koševa.