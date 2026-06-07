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Mislio je da ga želi jedna od najlepših holivudskih glumica. Nedeljama joj je slao poruke, ostavljao glasovne poruke i hvalio se saigračima da je osvojio Lusi Lu.

Kada je po njega stigla limuzina, bio je uveren da ide na sastanak iz snova.

Umesto slavne glumice, u restoranu su ga čekali Vlade Divac, Kobi Brajant i kompletni Lejkersi.

Zvuči kao scenario za holivudsku komediju, a zapravo je reč o stvarnom događaju iz svlačionice Los Anđeles Lejkersa, gde je proslavljeni Srbin organizovao podvalu koja je ušla u legendu NBA lige.

Žrtva je bio mladi i neposlušni ruki Toni Bobit, a mamac jedna od najpoznatijih i najatraktivnijih glumica tog vremena - Lusi Lu.

U jednom popularnom podkastu naš legendarni košarkaš je prvi put do detalja otkrio kako je organizovao jednu od najluđih podvala u istoriji NBA lige.

Neposlušnost

Prema Divčevom svedočenju, sve je počelo kada se tadašnji ekonom Lejkersa Rudi požalio srpskom košarkašu da novajlije Saša Vujačić i Toni Bobit ne izvršavaju svoje obaveze nakon treninga.

Los Anđeles Lejkersi, Toni Bobit Foto: Lisa Blumenfeld / Getty images / Profimedia

"Imali smo dva rukija, Sašu Vujačića i Tonija Bobita. I uglavnom rukiji pomažu sa torbama, sa loptama... Rudi dolazi do mene, pošto sam bio najstariji u timu, i kaže mi: 'Vlade, moraš da mi pomogneš sa ova dva rukija, ne slušaju. Svaki put kad završimo trening oni prvi odlaze'. Ja kažem: 'U redu, pričaću sa njima'."

"Tako da sam pričao sa obojicom. Kažu: 'Važi, poslušaćemo te'. I Saša jeste poslušao, ali Toni nije. Pričam sa njim i kažem mu: 'Toni, pričao sam sa tobom jednom, ovo je drugi put, trećeg puta neće biti. Postaraću se da me dobro zapamtiš do kraja života', otkriva Divac.

Osveta

Na jednoj utakmici Lejkersa pojavila se čuvena glumica Lusi Lu i Vlade je dobio ideju.

Lusi Lu je sedela pored terena, preko puta klupe Lejkersa, a Bobit nije mogao da skine pogled sa nje. Dosađivao je Divcu i molio ga da zamene mesta kako bi on seo napred.

"Kaže on meni: 'Ona gleda u mene'. Ja kažem: 'OK, sedi'."

Tada je Divcu sinula genijalna ideja, a nesrećni Toni je odmah progutao mamac.

"Ne znam da li se sećate onih devojaka koje su sedele odmah pored klupe, imale su sezonske karte. Pitao sam jednu da li može da napiše poruku i napisala je: 'Ćao Toni, ovo je Lusi Lu, pozovi me' i ostavila je broj telefona. Dao sam tu poruku čoveku iz obezbeđenja, on je otišao do Tonija i rekao mu: 'Toni, ovo je od Lusi Lu'. Ja gledam to sa strane. Vidim Tonija kako gleda papir i stavlja ga u džep, znao sam da će pozvati, a to je bio moj broj, a on to nije znao."

Lusi Lu Foto: Nino Munoz / Hollywood Archive / Profimedia

Nedeljama se "zabavljao" sa holivudskom zvezdom

Počeo je da šalje poruke, pričao prijateljima da je u kontaktu sa slavnom glumicom.

"Rekao sam jednoj devojci da imam specifičan zadatak za nju - da ga zove između 11 i 13 časova, kada smo na treningu. Počeo je da zove pet puta dnevno, da ostavlja ljubavne poruke."

Igrači su čitali poruke. Treneri su znali šta se događa. Ljudi iz organizacije su učestvovali u prevari. Čak je napravljena i lažna naslovna strana magazina koja je dodatno hranila njegovu maštu.

Međutim, u jednom trenutku Lamar Odom, koji je bio blizak sa Tonijem, smatrao je da je Vlade preterao i zamolio ga da prekine. Ipak, vrlo brzo se predomislio.

"Lamar i Toni su bili ortaci, pa je Lamar došao do mene i rekao: 'Vlade, ja ovo ne mogu više, ovo je besmisleno, otišlo je predaleko'. Kobi ulazi, sluša priču i onda Toni govori: 'Poljubila me je tačno ovde'. Lamar nije mogao da veruje, samo mi je rekao: 'Vlade, nastavi'."

U međuvremenu je za celu operaciju saznao i Kobi Brajant, koji je, prema Divčevim rečima, jedva čekao završnicu podvale.

Sastanak

Posle nekoliko nedelja intenzivnog dopisivanja usledio je poziv na sastanak.

"Lusi" se javila da je završila snimanje u San Francisku, da se vratila u Los Anđeles i da želi da ga vidi.

Po Tonija je stigla prava limuzina. Kada su se vrata otvorila, više nije imao ni najmanju sumnju da ga zaista čeka sastanak sa holivudskom zvezdom.

Nije ni slutio da je Vlade sve pripremio do najsitnijeg detalja. U limuzini su bile kamere, baš kao i u restoranu u kom je bio dogovoren sastanak. Cela podvala je snimljena.

"Iznajmio sam limuzinu i rekao vozaču da me nazove kada on uđe u restoran. U međuvremenu, ceo tim se okupio, svi su bili sa ženama, decom - 20, 30 ljudi. I ušli smo u restoran."

1/5 Vidi galeriju Nekadašnji ruki Lejkersa žrtva urnebesne podvale koju je osmislio Vlade Divac. Foto: Screenshot

Kobi ga je dokrajčio

Kada je Toni stigao, umesto Lusi Lu dočekali su ga Vlade Divac, Kobi Brajant i praktično kompletna organizacija Lejkersa.

Međutim, ni tada nije odustajao.

Verovao je da će se glumica pojaviti svakog trenutka.

"Gde je Lucy? Kasni? Zašto je ne pozoveš? Zovi svoju devojku", rekao mu je Kobi.

Nesrećni Bobit je i dalje verovao da čeka pravu Lusi.

"Toni uzima telefon, zove... Moj telefon zvoni, ja se javljam i kažem: 'Zdravo, ovde Lusi Lu'."

U tom trenutku cela predstava se srušila.

DVD

Da stvar bude još brutalnija, Divac nije stao na tome.

Snimci iz limuzine, restorana, glasovne poruke i kompletna operacija montirani su na DVD.

Prema Divčevim rečima, snimak je kasnije pušten pred celom ekipom tokom timskog sastanka, a kopije su godinama kružile među ljudima iz organizacije Lejkersa.

"Zapamtićeš ovo do kraja života"

Kada je konačno shvatio da ga je nedeljama varao upravo Vlade Divac, ruki je samo klimnuo glavom.

A Divac ga je podsetio na upozorenje koje mu je dao mnogo ranije:

"Sećaš se kada sam ti rekao da ćeš ovo pamtiti do kraja života?"

Dve decenije kasnije, mnogi su zaboravili utakmice koje je Toni Bobit odigrao u NBA ligi.

Ali jednu stvar sigurno nije zaboravio.

Vlade Divac je održao obećanje – pobrinuo se da ga pamti do kraja života.