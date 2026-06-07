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Partizan se nalazi na ivici ambisa! Crno-beli su poraženi i u drugoj utakmici finalne serije ABA lige, pa Dubai sada vodi sa 2:0 i nalazi se na samo jednu pobedu od osvajanja titule.

Posle novog neuspeha ekipe Đoana Penjaroje, bivši košarkaš i stručni konsultant "Arene Sport", Nikola Lončar, bez ustezanja je analizirao uzroke poraza i ukazao na probleme koji su, po njegovom mišljenju, skupo koštali Partizan.

Nikola Lončar Foto: Starsport©

"Bolje u odnosu na prvi meč, ali nedovoljno. Opet se pojavio taj period na kraju treće četvrtine i na početku poslednje. Tada Partizan prosipa sve dobro što je uradio tokom duela. Mislim da može i mora bolje u Beogradu. Pojavio se Bejkon na kraju, ali i Aleksa Avramovića. Nije bilo ni Kabengelea u prvom poluvremenu", rekao je Lončar.

Posebno se osvrnuo na nekoliko igrača od kojih se očekivalo mnogo više u ovako važnoj utakmici.

"Vašington je napravio nekoliko gluposti. Braun je bio neprimetan. Videli smo raspravu sa Penjarojom, gde je trener bio u pravu. Bruno Fernando je bio dobar, a Karlik Džons nije mogao sam. Partizan ima problema kad je Kalates na terenu. Grk nije pogađao šuteve i bio je nervozan. Nedostatak ideje u tih šest minuta je kumovao porazu."

1/5 Vidi galeriju Dubai - Partizan, finale ABA lige Foto: Dubai Basketball

Najviše kritika Lončar je uputio upravo tandemu Vašington-Braun, od kojeg su navijači očekivali da napravi razliku u finalu.

"Vašington i Braun nisu klasični šuteri, jer grade šut driblingom. Obojica su loši odbrambeni igrači. Nemaju rešenje za visoke igrače Dubaija. Mislim da su obojica danas podbacili. Videćemo kako će biti u narednoj utakmici."

Ipak, nekadašnji reprezentativac Srbije smatra da finale još nije završeno i da Partizan i dalje ima šansu da se vrati u seriju.

"Sad je pritisak na Partizanu, ali mislim da ima kapaciteta da dobije obe utakmice u Beogradu. Dubai igra dobro, ima kvalitet, ali i neodgovorni su. Partizan mora da se konsoliduje i pokaže pravo lice. Bitan je prvi naredni duel i ništa više."

Serija se sada seli u Beograd, gde će Partizan pokušati da izbegne metlu i vrati neizvesnost u borbu za trofej. Treća utakmica na programu je u sredu od 19 časova, a eventualni novi poraz značio bi kraj snova crno-belih o regionalnoj tituli.