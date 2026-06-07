Slušaj vest

Tuga zbog iznenadne smrti Edina Avdića ne jenjava. Nakon komemoracije održane u subotu u Beogradu, kojoj su prisustvovala brojna velika imena regionalne košarke, od poznatog komentatora oprostio se i legendarni trener Bogdan Tanjević.

Popularni Boša objavio je zajedničku fotografiju sa Avdićem i poslao kratku, ali veoma emotivnu poruku koja je dirnula mnoge.

"Nekad davno, možda i deset, samo tad i nikad više, a toliko je bilo još toga da mu se kaže", napisao je Tanjević.

Kratka, ali snažna poruka legendarnog stručnjaka jasno pokazuje koliko ga je pogodila vest o smrti čoveka kojeg su ljubitelji košarke širom regiona godinama slušali uz prenose najvećih utakmica.

Vest o Avdićevoj smrti odjeknula je u sredu poput groma. Brojni sportisti, treneri, novinari i prijatelji opraštaju se od čoveka koji je svojim znanjem, specifičnim stilom i prepoznatljivim glasom ostavio dubok trag u regionalnoj košarci.

1/11 Vidi galeriju Foto galerija Edina Avdića Foto: Youtube Printscreen

Društvene mreže preplavljene su porukama tuge, a među njima se posebno izdvojila upravo objava Bogdana Tanjevića, jednog od najcenjenijih trenera sa ovih prostora.

Fotografija iz nekih lepših vremena i nekoliko pažljivo biranih reči bili su dovoljni da probude emocije kod hiljada ljudi koji su poznavali ili pratili rad Edina Avdića.

Njegov odlazak ostavio je veliku prazninu u sportskom novinarstvu regiona, a poruke koje stižu iz svih krajeva bivše Jugoslavije potvrđuju koliko je bio poštovan i cenjen među kolegama i ljubiteljima košarke.