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Denver Nagetsi mogli bi uskoro da povuku još jedan veliki potez na tržištu, a u centru pažnje našao se Kem Džonson!

Prema navodima NBA novinara Džejka Veinbaha, čelnici franšize iz Kolorada planiraju da ispitaju tržište i saslušaju potencijalne ponude za iskusnog krilnog igrača, dok pokušavaju da obezbede veću finansijsku fleksibilnost pred novu sezonu.

Iako je Džonson u Denver stigao pre manje od godinu dana u velikom trejdu sa Bruklinom, čini se da bi njegova epizoda među Nagetsima mogla da bude kratkog daha.

Američki mediji navode da je jedan od glavnih razloga finansijske prirode. Džonson ulazi u poslednju godinu ugovora vrednog oko 23 miliona dolara, a Denver želi da napravi prostor kako bi zadržao neke od mlađih igrača i izbegao ozbiljne probleme sa luksuznim porezom.

Nagetsi su i prethodnih godina pokazali da pažljivo vode računa o budžetu. Još tokom prošle sezone povukli su nekoliko poteza upravo kako bi smanjili poreska opterećenja, a sada se ponovo govori o mogućnosti velikih promena u rosteru.

1/5 Vidi galeriju Kem Džonson u dresu Denver Nagetsa Foto: Stephen Maturen / Getty images / Profimedia, Jamie Schwaberow / Getty images / Profimedia, Justin Edmonds / Getty images / Profimedia

Posebno je zanimljivo što je Denver prošlog leta doveo Džonsona iz Bruklina u zamenu za Majkla Portera Džuniora i budući pik prve runde. Tada je potez predstavljen kao pokušaj da se ekipa oko Nikole Jokića učini konkurentnijom, ali i da se smanje troškovi jer je Džonsonov ugovor znatno povoljniji od Porterovog.

Međutim, samo godinu dana kasnije njegovo ime ponovo kruži NBA pijacom.

Pored Džonsona, pojedini insajderi pominju i Kristijana Brauna kao igrača za kojeg bi Denver mogao da sasluša ponude, mada se Džonson smatra daleko realnijom opcijom za odlazak. Jedan od razloga je i činjenica da Braun ima dugoročan ugovor i veoma važnu ulogu u sistemu Nagetsa.

Ostaje da se vidi da li će Denver zaista povući okidač i poslati Džonsona u drugi tim, ali jedno je sigurno – leto pred Nikolu Jokića i Nagetse moglo bi da bude veoma burno.