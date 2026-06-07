Slušaj vest

Denver Nagetsi mogli bi uskoro da povuku još jedan veliki potez na tržištu, a u centru pažnje našao se Kem Džonson!

Prema navodima NBA novinara Džejka Veinbaha, čelnici franšize iz Kolorada planiraju da ispitaju tržište i saslušaju potencijalne ponude za iskusnog krilnog igrača, dok pokušavaju da obezbede veću finansijsku fleksibilnost pred novu sezonu.

Iako je Džonson u Denver stigao pre manje od godinu dana u velikom trejdu sa Bruklinom, čini se da bi njegova epizoda među Nagetsima mogla da bude kratkog daha.

Američki mediji navode da je jedan od glavnih razloga finansijske prirode. Džonson ulazi u poslednju godinu ugovora vrednog oko 23 miliona dolara, a Denver želi da napravi prostor kako bi zadržao neke od mlađih igrača i izbegao ozbiljne probleme sa luksuznim porezom.

Nagetsi su i prethodnih godina pokazali da pažljivo vode računa o budžetu. Još tokom prošle sezone povukli su nekoliko poteza upravo kako bi smanjili poreska opterećenja, a sada se ponovo govori o mogućnosti velikih promena u rosteru.

Kem Džonson u dresu Denver Nagetsa Foto: Stephen Maturen / Getty images / Profimedia, Jamie Schwaberow / Getty images / Profimedia, Justin Edmonds / Getty images / Profimedia

Posebno je zanimljivo što je Denver prošlog leta doveo Džonsona iz Bruklina u zamenu za Majkla Portera Džuniora i budući pik prve runde. Tada je potez predstavljen kao pokušaj da se ekipa oko Nikole Jokića učini konkurentnijom, ali i da se smanje troškovi jer je Džonsonov ugovor znatno povoljniji od Porterovog.

Međutim, samo godinu dana kasnije njegovo ime ponovo kruži NBA pijacom.

Pored Džonsona, pojedini insajderi pominju i Kristijana Brauna kao igrača za kojeg bi Denver mogao da sasluša ponude, mada se Džonson smatra daleko realnijom opcijom za odlazak. Jedan od razloga je i činjenica da Braun ima dugoročan ugovor i veoma važnu ulogu u sistemu Nagetsa.

Ostaje da se vidi da li će Denver zaista povući okidač i poslati Džonsona u drugi tim, ali jedno je sigurno – leto pred Nikolu Jokića i Nagetse moglo bi da bude veoma burno.

Ne propustiteKošarkaOVAKO JE EDIN AVDIĆ GOVORIO O NIKOLI JOKIĆU: Imali su sjajan odnos - jedan od retkih novinara koji je uradio intervju sa trostrukim MVP NBA lige
Edin Avdić
FudbalNIKOLA JOKIĆ STIGAO NA FINALE LIGE ŠAMPIONE! Napravio je dar-mar u loži posle gola Arsenala! (VIDEO)
Nikola Jokić na finalu Lige šampiona
KošarkaKAKAV ŠOKANTAN ODLAZAK JE NA POMOLU IZ DENVERU! Nikola Jokić ne može da veruje šta klub planira na leto!
Nikola Jokić
KošarkaALIMPIJEVIĆ ZAPALIO FITILJ! Otkrio da li će Nikola Jokić igrati za Srbiju - to bi bilo to!
Nikola Jokić

00:40
Šmekerski potez Nikole Jokića Izvor: Arena 1 Premium