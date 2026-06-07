Basketaši Srbije se danas bore protiv Letonije u polufinalu Svetskog prvenstva. Tim je već pokazao snagu pobedama u grupnoj fazi.
Košarka
BASKETAŠI JURE NOVU MEDALJU: Letonija na putu do finala!
Slušaj vest
Basketaši Srbije danas od 18.10 igraće protiv Letonije u polufinalu Svetskog prvenstva u Varšavi.
Srpski tim, šestostruki šampion, plasirao se među četiri najbolja pobedom protiv olimpijskih prvaka Holanđana (21:19), dok su Letonci nadigrali Litvaniju (22:13).
U drugom polufinalu (18.40) sastaće se Nemačka - Francuska.
Za Srbiju igraju Strahinja Stojačić, Nemanja Barać, Nenad Nerandžić i Andreja Milutinović.
Srbija je prethodno u grupnoj fazi pobedila Madagaskar (21:14), Španiju (16:12), Australiju (20:16) i Austriju (21:11).
Finale je na programu od 21:15, a meč za treće mesto od 20.05.
Reaguj
Komentariši