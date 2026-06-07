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Basketaši Srbije danas od 18.10 igraće protiv Letonije u polufinalu Svetskog prvenstva u Varšavi.

Srpski tim, šestostruki šampion, plasirao se među četiri najbolja pobedom protiv olimpijskih prvaka Holanđana (21:19), dok su Letonci nadigrali Litvaniju (22:13).

U drugom polufinalu (18.40) sastaće se Nemačka - Francuska.

Za Srbiju igraju Strahinja Stojačić, Nemanja Barać, Nenad Nerandžić i Andreja Milutinović.

Srbija je prethodno u grupnoj fazi pobedila Madagaskar (21:14), Španiju (16:12), Australiju (20:16) i Austriju (21:11).
Finale je na programu od 21:15, a meč za treće mesto od 20.05.

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Asistencija Strahinje Stojačića na utakmici Srbija Madagaskar basket 3x3 Izvor: MONDO/Tijana Jevtić