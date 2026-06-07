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Odluka Miloša Teodosića da preuzme funkciju sportskog direktora Crvena zvezda predstavlja jedan od najlogičnijih i najvažnijih poteza za budućnost kluba. Isto tako i apsolutno pravi pogodak za legendarnog asa. Situacija iz koje dobijaju i klub i Teo.

Reč je o čoveku koji je tokom bogate igračke karijere stekao ogromno iskustvo na najvišem evropskom nivou, izgradio mrežu kontakata kakvu retko koji sportski radnik na ovim prostorima poseduje i pritom odlično poznaje mentalitet kluba u kojem je završio karijeru.

Za tim sa Malog Kalemegdana, Teodosićev dolazak u kancelariju predstavlja nastavak veze sa jednim od najvećih srpskih košarkaša ovog veka. Njegovo ime nosi težinu u evropskoj košarci, a autoritet koji je godinama gradio na parketu mogao bi da bude od ogromne koristi u pregovorima sa igračima, agentima i klubovima.

U doba kada se kvalitetni igrači sve teže dovode, a konkurencija među evroligašima postaje sve jača, upravo takav profil čoveka može da napravi razliku.

1/4 Vidi galeriju Miloš Teodosić novi sportski direktor KK Crvena zvezda Foto: KK Crvena Zvezda

Sa druge strane, ova funkcija predstavlja prirodan korak i za samog Teodosića. U pravom momentu. Zvezda nema finansijskih problema i može da pravi tim kakav navijači žele. E, tu stupa na scenu mađioničar sa terena.

Malo je bivših igrača koji mogu da prenesu svoje znanje o košarci na administrativni i organizacioni nivo kao što to može nekadašnji kapiten reprezentacije Srbije. Godinama je igrao sa najboljima, protiv najboljih i kod najboljih trenera, zbog čega poseduje dragocen uvid u to šta je potrebno jednom klubu da bi bio konkurentan na najvećoj sceni.

Sledi nova i te kako važna činjenica: Teodosić odlično poznaje svlačionicu i ambijent Crvene zvezde. Nije reč o čoveku koji dolazi sa strane, već o nekome ko je iz prve ruke osetio očekivanja navijača, pritisak rezultata i značaj koji klub ima u srpskom sportu. Upravo zbog toga mogao bi da bude idealna spona između uprave, stručnog štaba i igrača.

1/6 Vidi galeriju Miloš Teodosić Foto: Srdjan Stevanovic ©/2021 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Printscreen/Paparaco lov, Starsport

Njegov angažman šalje i jasnu poruku o ambicijama kluba. Crvena zvezda ne želi samo da bude učesnik najvećih takmičenja, već da dugoročno gradi stabilan sistem. To je upravo ono što navijači Zvezde žele.

Da zaključimo - Teodosićev prelazak iz patika u kancelariju deluje kao potez od kojeg bi koristi mogli da imaju svi. Crvena zvezda dobija čoveka koji razume vrhunsku košarku iz svakog ugla, dok Teodosić dobija priliku da ostane u sportu kojem je posvetio život i da svoje bogato iskustvo pretoči u stvaranje novih uspeha.

Naravno, za sve je potrebno vreme, strpljenja i velika podrška.