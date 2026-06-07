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Posle brojnih glasina o sastavu za narednu sezonu, iz crveno-belog tabora stižu vesti koje će obradovati navijače Zvezde. Dileme više nema - jedan od miljenika navijača nastavlja svoju priču u crveno-belom dresu.

Kako prenosi "Meridian sport", iskusni košarkaš Dejan Davidovac postigao je dogovor sa crveno-belima o nastavku saradnje i ostaće deo ekipe i u narednom periodu.

1/6 Vidi galeriju Dejan Davidovac Foto: Starsport

Iako su se poslednjih nedelja pojavile spekulacije o mogućem rastanku, Zvezda je ipak odlučila da zadrži jednog od najpouzdanijih igrača iz šampionskog jezgra, čoveka koji je godinama bio važan šraf u uspesima kluba sa Malog Kalemegdana.

Davidovac je dres Zvezde prvi put obukao još 2015. godine, a nakon perioda kaljenja u FMP-u izrastao je u jednog od prepoznatljivih igrača crveno-belih. Tokom karijere imao je samo jednu inostranu epizodu, kada je nastupao za CSKA iz Moskve, da bi se potom vratio u Beograd i nastavio da niže trofeje sa Zvezdom.

Reprezentativac Srbije iza sebe ima i zapažene uspehe u nacionalnom timu. Sa Srbijom je osvojio srebrnu medalju na Svetskom prvenstvu 2023. godine, dok je godinu kasnije stigao i do olimpijske bronze.

Kada je reč o klupskim dostignućima, Davidovac je jedan od najtrofejnijih igrača u aktuelnom sastavu Zvezde. U kolekciji ima četiri titule u ABA ligi, pet šampionskih pehara Srbije, četiri nacionalna Kupa, kao i trofej u Superkupu. Posebno se pamti 2024. godina kada je bio proglašen za MVP-ja finalne serije ABA lige.

Zadržavanje Davidovca predstavlja još jedan signal da Zvezda želi da sačuva okosnicu tima pred izazove koji je očekuju u narednoj sezoni, kako na regionalnoj sceni, tako i u Evroligi. Za navijače crveno-belih ovo je svakako vest koja će biti dočekana sa odobravanjem, jer jedan od simbola novijih uspeha kluba ostaje na Malom Kalemegdanu.