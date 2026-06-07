Slušaj vest

Partizan je povukao prvi veliki potez za narednu sezonu!

Crno-beli su odlučili da vrate svog nekadašnjeg bisera Nikolu Tanaskovića, koji iza sebe ima najbolju sezonu u karijeri, prenosi "Mozzart sport".

Posle osvajanja titule prvaka Crne Gore sa KK Budućnost i odličnih partija na regionalnoj i evropskoj sceni, srpski reprezentativac ponovo stiže u Humsku, gde će dobiti priliku da se dokaže i na evroligaškoj pozornici.

Tanasković je tokom cele sezone pružao zapažene partije, a posebno se istakao u Evrokupu gde je redovno punio statističke kolone - beležio je 12,1 poen i 5,3 skokova u proseku. Njegove igre nisu prošle nezapaženo ni u reprezentaciji Srbije, za koju je tokom kvalifikacionih mečeva pokazao da može da bude ozbiljno oružje pod oba obruča. Nikola je bio apsolutni junak pobede Srbije u Sarajevu protiv selekcije BIH 74:72, kada je meč završio sa 24 poena i osam skokova.

1/9 Vidi galeriju Nikola Tanasković u dresu košarkaške reprezentacije Srbije Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

Posle uspešne epizode u Podgorici, došao je trenutak za veliki povratak. Krilni centar, koji po potrebi može da igra i na poziciji centra, vraća se u Humsku sa mnogo više iskustva i samopouzdanja nego kada je prvi put nosio crno-beli dres.

Košarkaški put vodio ga je preko Spartaka, Mladosti, OKK Beograda, Mege, Borca iz Banjaluke, Igokee i španskog Breogana, pre nego što je postao jedan od ključnih igrača Budućnosti. Sada ga čeka najveći izazov u karijeri – nastupi u Evroligi.

Partizan želi znatno jači tim nakon sezone u kojoj nije ostvario očekivani rezultat u elitnom evropskom takmičenju, a povratak Tanaskovića mogao bi da bude samo početak vrelog prelaznog leta u Humskoj.