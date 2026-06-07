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Pravi mali zemljotres pogodio je evroligašku scenu nakon gostovanja Vejda Boldvina u jednom popularnom košarkaškom podkastu.

1/8 Vidi galeriju Vejd Boldvin Foto: Profimedia

Američki košarkaš bez zadrške govorio je o bivšem treneru Crvene zvezde Dušku Ivanoviću, a njegove reči izazvale su lavinu reakcija među ljubiteljima košarke.

Gostujući u podkastu "Euro Insiders" Boldvin je govorio o periodu provedenom u Baskoniji i saradnji sa Ivanovićem, koju definitivno ne pamti po dobrom.

"Nažalost, Duško mi je tamo bio trener. Mrzim ga. Ne sviđa mi se. Jedan je od najgorih trenera koje sam ikada imao", rekao je as Fenerbahčea.

Amerikanac je objasnio da nije mogao da pronađe svoju ulogu u sistemu crnogorskog stručnjaka, optuživši ga da nije spreman da prilagodi filozofiju igre igračima koje ima na raspolaganju. Takođe ga je opisao kao veoma zatvorenog i nepristupačnog čoveka.

"Nije stvar u tome da je strašan ili da uliva strah. Svaki trener ima svoju filozofiju. Ja sam došao iz Bajerna gde se igra vrtela oko mene... Nisam mogao da pronađem svoju igru kod njega, a on nije bio spreman da odstupi od svog sistema."

"Dobar trener je onaj koji ume da se prilagodi svojim igračima", dodao je Boldvin.

1/7 Vidi galeriju Duško Ivanović Foto: Starsport, Starsport©

Zanimljivo je da strani mediji podsećaju da problemi između njih dvojice nisu nikakva novost. Španski mediji navode da Boldvin i Ivanović još tokom zajedničkog perioda u Baskoniji nisu uspeli da pronađu zajednički jezik, a da je američki plejmejker procvetao tek nakon promene trenera i dolaska Nevena Spahije na klupu baskijskog kluba.

Ovo nije prvi put da se Ivanovićevo ime dovodi u vezu sa zategnutim odnosima sa igračima. Tokom poslednjeg angažmana u Virtusu pojedini italijanski mediji pisali su o tenzijama u svlačionici i nesuglasicama sa određenim košarkašima, što je navodno doprinelo njegovom odlasku iz kluba.

Ipak, bez obzira na kritike pojedinaca, Ivanović iza sebe ima bogatu i trofejnu karijeru. Tokom decenija rada osvajao je titule u Španiji, Srbiji, Grčkoj i Italiji, vodio je Baskoniju u nekoliko mandata, sedeo na klupi Barselone, Panatinaikosa i Crvene zvezde, a važi za jednog od najstrožih trenera evropske košarke.

Boldvinove reči zato su odjeknule još jače, jer retko koji aktivni evroligaški igrač tako otvoreno i brutalno govori o treneru sa kojim je sarađivao. A kada nekome javno poručite da je "jedan od najgorih koje ste imali", jasno je da stare rane još nisu zarasle.