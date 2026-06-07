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Veliki presedan mogao bi da se dogodi tokom treće utakmice NBA finala između Njujork Niksa i San Antonio Sparsa, a razlog je dolazak predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa.

Poznato je da utakmice Niksa u Njujorku privlače ogromnu pažnju navijača, pa se veliki broj njih okuplja ispred dvorane kako bi zajedno pratio meč. Nakon pobeda ekipe, ulice oko arene tradicionalno postaju mesto velikog slavlja, uz pesmu, navijanje i euforiju koja traje satima.

1/6 Vidi galeriju San Antonio Njujork - NBA finale Foto: Ronald Cortes / Getty images / Profimedia

Međutim, tokom treće utakmice finalne serije takva scena neće biti moguća. Zbog najavljenog prisustva Donalda Trampa, bezbednosne mere biće podignute na najviši nivo, što je dovelo do odluke da okupljanja navijača u okolini dvorane budu značajno ograničena.

Prema informacijama koje su objavili Njujork Niksi, svi navijači koji planiraju da prisustvuju utakmici moraće da uđu u halu najmanje dva sata pre početka susreta kako bi bezbednosne procedure mogle da budu sprovedene bez problema.

To znači da će tradicionalno slavlje na ulicama, koje je postalo zaštitni znak navijača Niksa tokom plej-ofa, morati da sačeka završetak svih bezbednosnih aktivnosti i odlazak američkog predsednika iz grada.

Interesovanje za ovaj duel je ogromno, što potvrđuju i cene ulaznica. Najjeftinije karte za treću utakmicu finala koštaju 9.257 dolara, dok cena najskupljih mesta dostiže čak 74.852 dolara.

Treća utakmica NBA finala tako će, osim borbe za šampionski prsten, ostati upamćena i po nesvakidašnjim bezbednosnim merama koje su privremeno zaustavile jednu od najpoznatijih navijačkih tradicija u Njujorku.

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