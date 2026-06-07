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Košarkaški klub Partizan mogao bi ovog leta da dobije značajno pojačanje u reketu, pošto se među imenima koja se dovode u vezu sa crno-belima nalazi i američki centar Hari Džajls.

Prema nezvaničnim informacijama "Kurira", Partizan pažljivo prati situaciju nekadašnjeg NBA igrača i razmatra mogućnost da ga angažuje pred početak naredne sezone.

1/12 Vidi galeriju Partizan - Bosna, ABA liga 30.3.2026 Foto: KK Partizan / Dragana Stjepanović

Džajls je godinama važio za jednog od najtalentovanijih visokih igrača svoje generacije, a tokom karijere nastupao je u najjačoj ligi sveta za ekipe Sakramento Kingsa, Portland Trejlblejzersa, Bruklin Netsa i Šarlot Hornetsa.

Crno-beli ovog leta rade na formiranju tima koji bi mogao da odgovori visokim ambicijama u Evroligi i regionalnim takmičenjima, a dovođenje igrača sa NBA iskustvom predstavljalo bi veliki korak u jačanju unutrašnje linije.

Džajls ima 211 centimetara visine i poznat je po atletskim sposobnostima, skoku i igri u oba pravca. Iako je tokom karijere imao problema sa povredama, kada je bio zdrav pokazivao je kvalitet koji ga je svojevremeno svrstavao među najveće talente američke košarke.

Za sada nema potvrde da su pregovori u završnoj fazi, ali interesovanje Partizana navodno postoji, pa ostaje da se vidi da li će crno-beli uspeti da realizuju jedan od potencijalno najzvučnijih transfera ovog leta.

Ukoliko do dogovora dođe, Hari Džajls bi u Beograd stigao kao veliko pojačanje i igrač od kojeg bi se očekivalo da donese dodatni kvalitet u borbi za najviše ciljeve tokom naredne sezone.

Prethodno je dve sezone, nakon odlaska iz NBA lige, nastupao u Kini.

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