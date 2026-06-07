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Bernardo Silva posle devet godina napušta Mančester siti kao slobodan igrač.

Iako je delovalo da će preći u Barselonu, situacija se promenila - u igru se uključio Real Madrid, i to navodno na zahtev Žozea Murinja, koji bi uskoro mogao da sedne na klupu "blankosa".

Bernardo Silva u Mančester sitiju Foto: Shaun Brooks / Actionplus / Profimedia, EPA/TOLGA BOZOGLU, EPA Peter Powell

Španski mediji pišu da je Murinjo lično kontaktirao Silvu, naglasivši da ga želi već ovog leta.

Portugalac još uvek razmatra sve opcije, uključujući Barselonu i Atletiko, i konačnu odluku neće doneti pre Svetskog prvenstva.

Silva je karijeru počeo u Benfiki, preko Monaka stigao u Mančester siti 2017, gde je postao legenda i osvojio sve što se moglo osvojiti. Za reprezentaciju Portugala upisao je 107 nastupa i 14 golova.

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