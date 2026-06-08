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Finalna serija prvenstva Grčke između Olimpijakosa i Panatinaikosa ponovo je u centru pažnje, a tenzije između najvećih rivala ne prestaju da rastu.

Nakon što je Panatinaikos uspeo da odbrani domaći teren i izjednači rezultat u seriji na 1:1, fokus javnosti preusmeren je na događaje koji su obeležili drugi meč finala.

1/4 Vidi galeriju Olimpijakos - Monako Foto: Tourette Photography / Alamy / Profimedia

Vlasnik Panatinaikosa Dimitris Janakopulos tokom utakmice je u jednom trenutku ušao na teren nezadovoljan sudijskom odlukom, što je izazvalo burne reakcije i dodatno podiglo tenzije između dva kluba.

Prema navodima grčkih medija, Olimpijakos je nakon incidenta podneo prijavu nadležnim organima i zatražio oštru kaznu za prvog čoveka velikog rivala. Iz redova crveno-belih navodno zahtevaju čak petogodišnju zabranu prisustva utakmicama za Janakopulosa.

Ovaj potez dodatno je produbio sukob između dva najveća grčka košarkaška kluba, čije rivalstvo već godinama važi za jedno od najžešćih u evropskom sportu.

Treća utakmica finalne serije na programu je u ponedeljak u Pireju, gde će domaćin biti Olimpijakos. Ostaje da se vidi da li će se strasti do tada smiriti ili će novi okršaj doneti još više uzbuđenja i kontroverzi van terena:

- Olimpijakos je tokom jučerašnjeg dana podneo žalbu Košarkaškoj federaciji Grčke vezano za neregularnosti viđene tokom utakmice u petak. Tražimo momentalnu adiministrativnu zabranu za Panatinaikosa u vidu jednog meča pred praznim tribinama. Takođe, zahtevamo i novčanu kaznu od 100.000 evra za Dimitrisa Janakopulosa, kao i petogodišnju zabranu ulaska na utakmice - poručio je Olimpijakos.

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