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Legendarni košarkaški komentator i novinar Edin Avdić je preminuo 3. juna u Beogradu, od posledica iznenadnih srčanih problema a otkriveno je kada će biti sahranjen.

Avdić će biti sahranjen u ponedeljak osmog juna u rodnom Sarajevu na "Gradskom groblju Bare".

1/7 Vidi galeriju Edin Avdić - komemoracija u Beogradu Foto: Dusan Milenkovic ©/2026 Dusan Milenkovic/Starsport.rs ©

Sahrana Edina će bit obavljena u 14 sati i 30 minuta.

Ove subote održana je komemoracija u Beogradu, a njoj je prisustvovala Edinova porodica kao i brojne javne ličnosti iz sveta sporta.

Poslednjem oproštaju prisustvuju legende srpske i regionalne košarke, brojni treneri, bivši i sadašnji reprezentativci, kao i zvezda NBA lige Nikola Vučević... Tu su i Dejan Bodiroga, Aleksandar Pavlović, Dejan Radonjić, Vlada Jovanović, Dušan Kecman, Luka Pavićević, Mirko Pavlović, Dejan Srzić i mnogi drugi...

Komemoracija Edinu Avdiću:

1/7 Vidi galeriju Edin Avdić - komemoracija u Beogradu Foto: Dusan Milenkovic ©/2026 Dusan Milenkovic/Starsport.rs ©

Ko je bio Edin Avdić?



Edin Avdić je rođen u Sarajevu 1979. godine. Od ranog detinjstva se bavio košarkom u Bosni. Godine kada se on rodio, oni su postali prvaci Evrope. U mlađim kategorijama je igrao kao bek, a nakon prelaska u prvi tim, postao je vrsni plejmejker. Nakon izvesnog vremena, odlučio je da prestane da se bavi košarkom i posvetio se studijama. Završio je Fakultet političkih nauka u Sarajevu.

Prvi posao je dobio na Federalnoj televiziji, a nakon toga je radio na OBN-u. Tu se istakao energičnim prenosima NBA lige, kao i reprezentacije Bosne i Hercegovine.

U poslednje vreme, zajedno sa kolegom Milošem Jovanovićem, vodio je popularni podkast „Udvajanje“, kao i svoju autorsku emisiju „X&O’s chat“.

Zahvaljujući znanju, harizmi i autentičnom pristupu, Avdić se smatra jednim od najprepoznatljivijih i najcenjenijih sportskih komentatora na prostoru bivše Jugoslavije.

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