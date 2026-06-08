LJULJ SE IZVINIO NAVIJAČIMA: Kakav raspad Real Madrida...
Kapiten Real MadridaSerhio Ljulj uputio je emotivnu poruku navijačima posle eliminacije u četvrtfinalu Endesa lige Tenerifa.
Madriđani su završili sezonu ranije nego što se očekivalo, a iskusni plejmejker nije krio razočaranje posle neuspeha:
- Čestitke Tenerifeu na plasmanu u polufinale, bilo je zasluženo. Sa naše strane, ovo je sezona za zaborav. Izvinjavam se, Madridisti. Nismo bili na nivou koji se zahteva od nas, niti na nivou odgovornosti nošenja ovog grba. Hvala vam na podršci. Hala Madrid - napisao je Ljulj na društvenim mrežama.
Poraz od Tenerifa označio je kraj jedne od najtežih sezona za Real u poslednjih nekoliko godina. Kraljevski klub ostao je bez trofeja u najvažnijim takmičenjima, a eliminacija pred domaćom publikom dodatno je pojačala nezadovoljstvo među navijačima.
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