- Čestitke Tenerifeu na plasmanu u polufinale, bilo je zasluženo. Sa naše strane, ovo je sezona za zaborav. Izvinjavam se, Madridisti. Nismo bili na nivou koji se zahteva od nas, niti na nivou odgovornosti nošenja ovog grba. Hvala vam na podršci. Hala Madrid - napisao je Ljulj na društvenim mrežama.