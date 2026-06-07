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Utakmici je sa tribina prisustvovao Željko Obradović, koji nije doneo sreću crno-belima iz Bolonje, a nedavno je zajedno sa Lukom Bankijem održao trening u Rimu.

Željko Obradović na klupi Partizana Foto: Dimitrije Vasiljevic / Alamy / Profimedia, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

On je na početku susreta pozdravio hrvatskog trenera Jasmina Repešu i njegovog sina Dina.

Repeša je ove godine vodio Napoli, a Dino Split u ABA ligi, a poseta meču Venecije došla je u jeku priče o tome da će Obradović preuzeti Panatinaikos od naredne sezone i vratiti se na mesto uspeha.

Obradović je od 1997. do 1999. trenirao Beneton iz Treviza i to mu je jedini italijanski angažman u karijeri.

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Nemanja Barać Izvor: Mondo/Tijana Jevtić