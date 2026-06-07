Veliko iznenađenje dogodilo se u košarkaškoj Seriji A u subotu, pošto su igrači Venecije uspeli da eliminišu Virtus iz Bolonje u četvrtoj utakmici slavivši 90:83, što je bilo dovoljno za 3-1 u seriji i finale protiv Olimpije Milano.
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ŽELJKO OBRADOVIĆ PRISUSTVOVAO ŠOKANTNOM PORAZU CRNO-BELIH! Legendarni trener u društvu čuvenog Hrvata gledao meč...
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Utakmici je sa tribina prisustvovao Željko Obradović, koji nije doneo sreću crno-belima iz Bolonje, a nedavno je zajedno sa Lukom Bankijem održao trening u Rimu.
Željko Obradović na klupi Partizana Foto: Dimitrije Vasiljevic / Alamy / Profimedia, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT
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On je na početku susreta pozdravio hrvatskog trenera Jasmina Repešu i njegovog sina Dina.
Repeša je ove godine vodio Napoli, a Dino Split u ABA ligi, a poseta meču Venecije došla je u jeku priče o tome da će Obradović preuzeti Panatinaikos od naredne sezone i vratiti se na mesto uspeha.
Obradović je od 1997. do 1999. trenirao Beneton iz Treviza i to mu je jedini italijanski angažman u karijeri.
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